5 lira daha! Bir sigara grubuna zam geldi: Piyasaları temkinli

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sigara grubuna daha 5 liralık zam geldiğini duyurdu. Zamlı tarife 4 Temmuz Salı günü (yarın) yarın geçerli olacak. Piyasalar yeni zam gelir mi merak ediyor.

“DİĞER GRUPLARA DA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ZAM GELEBİLİR”

Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini kaydeden Aybaş, “Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz” dedi.

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