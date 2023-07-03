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Ekonomi 5 lira daha! Bir sigara grubuna zam geldi: Piyasaları temkinli
Ekonomi

5 lira daha! Bir sigara grubuna zam geldi: Piyasaları temkinli

Yeniakit Publisher
2023-07-03 21:29:00 - 2023-07-03 21:51:54
5 lira daha! Bir sigara grubuna zam geldi: Piyasaları temkinli

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Esse markasını bünyesinde bulunduran KT&G isimli sigara grubuna 5 lira zam geldiğini açıkladı. Sigara fiyatlarına zam sonrası Aybaş'tan yeni bir öngörü geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir sigara grubuna daha 5 liralık zam geldiğini duyurdu. Zamlı tarife 4 Temmuz Salı günü (yarın) yarın geçerli olacak.  Piyasalar yeni zam gelir mi merak ediyor.

“DİĞER GRUPLARA DA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ZAM GELEBİLİR”

Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini kaydeden Aybaş, “Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz” dedi.

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