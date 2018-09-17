THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

5 kişiyi bıçaklayıp kendini odaya kilitledi!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı ile birlikte toplamda 5 bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:50
5 kişiyi bıçaklayıp kendini odaya kilitledi!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi, Fatih Mahallesi Ülkü Caddesi'ndeki evlerinde E.D. ile eşi C.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

C.D'nin ailesini arayarak yardım istemesinin ardından taksicilik yaptığı öğrenilen H.E, eşi, çocukları ve bir arkadaşıyla kızının evine geldi.

Yeniden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine E.D, eşi C.D, kayınpederi H.E, kayınbiraderi B.E, baldızı K.Ç. ve T.Y'yi (31) bıçakla yaraladı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından başkentteki hastanelere sevk edildi.

Kendisini evdeki odaya kilitleyen E.D, polise teslim oldu. Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 12:50
  1. Ankara
  2. Kahramankazan ilçesi
  3. 5 kişiyi bıçakladı
  4. adam bıçaklama
  5. aile içi şiddet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadakanın en güzeli...
    1. Sadakanın en güzeli...
    2. Çelik'ten, Bursa adaylığı yorumu
    3. 5 büyükşehir için anket sonuçları..
    4. Avrupa Merkez Bankası, 100 ve 200`lük..
    5. İran'dan İdlib kararı!
    6. Bir kısırlık sebebi daha: İyot eksikliği
    7. Borsa İstanbul ilk yarıda düştü
    8. Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 11..
    9. Filipinler'de acı bilanço: Ölü sayısı..
    10. Bal yerine pekmez yedirin
    11. Kalbiniz için üzüm tüketin
    12. Ankara'da hareketli anlar! 5 kişiyi..
    13. Real Madrid - Roma maçı ne zaman saat..
    14. Sabra ve Şatilla katliamı unutulmuyor
    15. NATO Rusya'ya karşı madde 5'i..
    16. Zencefil müthiş bir şifa kaynağı
    17. W tipi yanlış! Düztabanlığın sebebi
    18. CHP yerel seçimde HDP ile gizli..
    19. Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman..
    20. Fatin Dağıstanlı'nın acı günü
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz