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5 kilometre boyunca takip edip, 50 bin TL'yi çaldı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir kişi abisinin eski eşinin arabasını 5 kilometre boyunca takip ederek otomobilin camlarını kırıp çantadaki 50 bin TL’yi alarak kaçtı.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:45
5 kilometre boyunca takip edip, 50 bin TL'yi çaldı

Olay İstiklal Mahallesi Hal caddesi üzerinde meydana geldi. Muzaffer B.(38) abisinin eski eşi olan S.B’yi Acarlar Mahallesinden takip etmeye başladı. Otomobille İstiklal Mahallesine gelen S.B. kısa bir süre otomobilden ayrılarak bir işyerine gitti.

Bu sırada başka bir otomobile eski yengesini takipte olan Muzaffer B. etrafı gözetledikten sonra otomobilin yanına gelerek sert bir cisimle camı kırarak, içerisinde 50 Bin TL olan çantayı alarak kaçtı. S.B otomobilinin yanına geldiğinde camının kırıldığını ve çantasının çalındığını görünce polise haber verdi.

Harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık zanlısının gittiği evi buldu. 2 saat içinde hırsızı çaldığı parayla birlikte yakalayan polis ekipleri parayı sahibine teslim etti. Muzaffer B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:45
  1. Aydın
  2. hırsızlık
  3. eski eş

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