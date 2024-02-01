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Yaşam 5 kilo esrarla yakalandı! Kendini böyle savundu
Yaşam

5 kilo esrarla yakalandı! Kendini böyle savundu

Yeniakit Publisher
2024-02-01 10:39:00 -
5 kilo esrarla yakalandı! Kendini böyle savundu

Adana'da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanan kişinin savunması 'pes' dedirtti.

Adana’da 5 kilo 250 gram esrarla yakalanarak tutuklanan şüpheli, ”Paraya ihtiyacım olduğu için kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efe Ö.'nün (36) kullandığı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada narkotik köpeğinin valize tepki vermesi üzerine valizi açan ekipler, 5 paket halinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Efe Ö. emniyetteki ifadesinde, ”Paraya ihtiyacım olduğu için uyuşturucu madde taşıyıp, kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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