  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız! Hürmüz Boğazı'nda ateşle oynuyorlar! Anlaşma sonrası Umman açıklarında kargo gemisine füzeli provokasyon! "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat! AYM’nin kapısına dayandılar! CHP sosyal medya düzenlemesine de karşı HÜDA PAR’dan İş Bankası çıkışı: Müslümanların parasıyla kurulan bankada CHP ve faiz niye var! Çin'den Tayvan ordusuna tam tatbikat ortasında gözdağı! Yeni nesil dev uçak gemisi Fucien Tayvan Boğazı'nı adeta yardı geçti! İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi Danimarka'da ezana çirkin yasak hazırlığı: Burası Pakistan mı? Baltık'ta Belarus sınırında kırmızı alarm! Litvanya'dan dünyayı harekete geçiren flaş hava sahası kararı!
Yerel 5 katlı iş hanında çıkan yangında 1 kişi son anda kurtarıldı
Yerel

5 katlı iş hanında çıkan yangında 1 kişi son anda kurtarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Fatih'te 5 katlı iş hanında sabahın ilk saatlerinde yangın çıktı. Patlamaların da yaşandığı yangından bodrum katında mahsur kalan 1 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir iş hanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple bodrum katında başlayan yangının dumanı üst katlara da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de dumanların sardığı binaya müdahale etmeye başladı.

Bodrum kattan yangın sebebiyle çıkamayan bir kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Hafif yaralı olarak kurtarılan ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan vatandaşın tahliyesinden hemen sonra, yangının başladığı bodrum katta henüz bilinmeyen bir sebeple iki kez patlama meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina içinde duman tahliyesi yapan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, iş hanında maddi hasar oluştu. Yetkililer tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Gündem

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Çorum’da korkutan mahalle yangını! Metruk ev alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü!
Çorum’da korkutan mahalle yangını! Metruk ev alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü!

Yerel

Çorum’da korkutan mahalle yangını! Metruk ev alev alev yandı, facianın eşiğinden dönüldü!

Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

Gündem

Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23