5 katlı binadan düşen işçi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun’un Terme ilçesinde beş katlı binanın çatısında tadilat yapan Saim Uzun, yük asansöründen malzeme aldığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Samsun'un Terme ilçesinde çalıştığı binanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Olay, ilçenin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında tadilat yapan Saim Uzun, yük asansöründen malzeme alırken dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Saim Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu esnada bölgede güvenlik önlemleri alındı. Saim Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.