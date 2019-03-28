0553 313 94 23

“5. Karadeniz Meme Kongresi” başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Meme Derneği, Türk Tıbbı Onkoloji Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği iş birliğinde düzenlenen "5.

28 Mart 2019 Perşembe 13:07
“5. Karadeniz Meme Kongresi” başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Meme Derneği, Türk Tıbbı Onkoloji Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği iş birliğinde düzenlenen "5. Karadeniz Meme Kongresi" başladı.


Bir otelde başlayan kongrede katılımcılar kendi alanlarındaki konuları sunumlar eşliğinde anlatacak. Kongre hakkında bilgi veren, Samsun Meme Derneği Eş Başkanı, Karadeniz Meme Kongresi Eş Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Özen, kongreye Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ve hastanelerinden cerrahların, radyologların, radyasyon onkologların, patologların ve tıbbi onkologların geleceğini söyledi.


Kongrede meme hastalıklarının tedavisi ve tanısıyla ilgili bilgiler verileceğini ifade eden Özen, “Bu bilgileri de etrafımıza yayarak bölge halkımıza hizmetimiz oluyor. Kongrenin ana temalarından bir tanesi de obezite. Bununla ilgili de konuşmalar yapacak. Menopoz çağına kadar kişilerin obezitesinin meme kanseriyle ilişkisinin pek olmadığını ama menopozdan sonra kilo almanın son derece tehlikeli olduğunu ve o dönemde alınan kiloların meme kanseri riskini artırdığını söyleyebiliriz. Toplumda obezite meme kanserine yol açıyor gibi algılanıyor. Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Menopozdan sonraki obezite meme kanserine yakalanmayı daha fazla artırıyor. Kongrenin bitiminde de konuyla ilgili yeniden raporlar düzenlenecek” dedi.


28-30 Mart tarihleri arasında yapılacak olan "5. Karadeniz Meme Kongresi"ne Türkiye genelinden yaklaşık 200 uzman katılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:07
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Kılınç'ın milli takım mutluluğu
    1. Emre Kılınç'ın milli takım mutluluğu
    2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD..
    3. "Pazar günü demokrasi bayramını..
    4. TSKB'de yeni atamalar
    5. Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına..
    6. Manisa BBSK altyapısına ’Beslenme ve..
    7. Başkan Memduh Büyükkılıç "Ali Dağı’nda..
    8. Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde..
    9. Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının..
    10. Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi..
    11. Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi..
    12. Cömert: “Hormonlu büyüyen..
    13. İsrail Türkiye’ye karşı harekete..
    14. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    15. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    16. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    17. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    19. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    20. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    21. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    22. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    23. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    24. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    25. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    26. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    27. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    28. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    29. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    30. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak