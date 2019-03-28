Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Meme Derneği, Türk Tıbbı Onkoloji Derneği ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği iş birliğinde düzenlenen "5. Karadeniz Meme Kongresi" başladı.

Bir otelde başlayan kongrede katılımcılar kendi alanlarındaki konuları sunumlar eşliğinde anlatacak. Kongre hakkında bilgi veren, Samsun Meme Derneği Eş Başkanı, Karadeniz Meme Kongresi Eş Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Özen, kongreye Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ve hastanelerinden cerrahların, radyologların, radyasyon onkologların, patologların ve tıbbi onkologların geleceğini söyledi.

Kongrede meme hastalıklarının tedavisi ve tanısıyla ilgili bilgiler verileceğini ifade eden Özen, “Bu bilgileri de etrafımıza yayarak bölge halkımıza hizmetimiz oluyor. Kongrenin ana temalarından bir tanesi de obezite. Bununla ilgili de konuşmalar yapacak. Menopoz çağına kadar kişilerin obezitesinin meme kanseriyle ilişkisinin pek olmadığını ama menopozdan sonra kilo almanın son derece tehlikeli olduğunu ve o dönemde alınan kiloların meme kanseri riskini artırdığını söyleyebiliriz. Toplumda obezite meme kanserine yol açıyor gibi algılanıyor. Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Menopozdan sonraki obezite meme kanserine yakalanmayı daha fazla artırıyor. Kongrenin bitiminde de konuyla ilgili yeniden raporlar düzenlenecek” dedi.

28-30 Mart tarihleri arasında yapılacak olan "5. Karadeniz Meme Kongresi"ne Türkiye genelinden yaklaşık 200 uzman katılıyor.