5. İtibar Yönetimi Konferansı, Türksat desteğiyle düzenleniyor

ANKARA (AA) - İtibar Yönetimi Enstitüsü tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen İtibar Yönetimi Konferansı, Türksat’ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, itibar yönetimi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen konferans, iletişimci Ali Saydam ile İtibar Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.



Çok sayıda kamu yöneticisi, akademisyen ve özel sektör temsilcisinin katılacağı konferansın 11 Haziran'daki oturumunda Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, "Stratejik Teknoloji Altyapıları ve Kurumsal İtibar" başlıklı konuşma yapacak.



İtibar yönetimi, ülke itibarı, itibar ekonomisi, itibar krizleri, sürdürülebilir itibar, itibar ve yeni medya gibi çok sayıda konunun ele alınacağı konferans, Türksat YouTube ve Türksat tanıtım kanallarından canlı yayınlanacak. Konferans, 13 Haziran'da sona erecek.