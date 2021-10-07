5 ile 11 yaş aralığındaki çocuklar için harekete geçildi! Pfizer, BioNTech aşısı için başvurdu
Pfizer, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvuru yapıldığını açıkladı.
Pfizer şirketi, sosyal medya hesabından BioNTech ile ortak geliştirilen koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu.
Yapılan açıklamada ABD’nin denetleyici kurumu Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bu aşının 5 ile 11 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasının önünün açılmasıyla ilgili bir 'acil kullanım onayı' başvurusu yapıldığı belirtildi.