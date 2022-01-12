5 ilde okullar tatil edildi! İşte eğitime ara verilen iller

Beklenen kar ve fırtına başladı, üst üste eğitime ara haberleri gelmeye başladı. Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilirken, Kırklareli'de şiddetli fırtına sebebiyle okullarbir gün tatil edildi. Bir 'okullar tatil edildi' haberi de Denizli'den geldi...

Kırklareli'inde şiddetli fırtına, Çanakkale, Konya, Bingöl ve Denizli'de ise şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime birer gün ara verildi. Gün içerisinde eğitime ara veren il ve ilçelerin sayılarının artması bekleniyor. İşte hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Kırklareli'de şiddetli fırtına sebebiyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelliler ve hamileler bir gün idari izinli sayılacak" denildi. Açıklamada, 'zorunlu olmadıkça evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da öğretmenlerin ulaşımı zor olacağı için eğitime bir gün ara verildi. Çanakkale genelinde engelli ve hamile kamu personeli bir gün izinli sayılacak.

Denizli Çameli’de eğitime 1 gün kar tatili verildi

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

Konya'nın bir ilçesinde eğitime ara

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Derebucak'da yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçede, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.