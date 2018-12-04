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5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Merkezi Malatya olmak üzere 5 ilde terör örgütü FETÖ'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.

04 Aralık 2018 Salı 12:32
5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:32
  1. Malatya
  2. Bursa
  3. Bingöl
  4. Ankara
  5. Adıyaman
  6. FETÖ/PDY soruşturması
  7. Operasyon
  8. Terörle Mücadele
  9. Gözaltılar var

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