5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik Malatya, Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.