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Gündem 5 ilde Bylock operasyonu
Gündem

5 ilde Bylock operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 11:25:00 -
5 ilde Bylock operasyonu

Bylock kullanıcı olan 11 FETÖ üyesine 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 11 şüphelinin FETÖ'nün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenelenen operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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