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Aktüel

5 hibe düveyle başladı, çiftlik sahibi oldu

İşinden ayrılıp köyüne dönen genç, girişimcilik desteği sayesinde çiftlik sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:55:53 -
5 hibe düveyle başladı, çiftlik sahibi oldu

İşinden ayrılıp köyüne dönen genç, girişimcilik desteği sayesinde çiftlik sahibi oldu.


Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Serhat Çoban’ın hayatı bakanlık projesi ile değişti. İşinden ayrıldığında beş parasız olan genç, girişimcilik projesinden aldığı 5 düve 1 dana sayesinde bugün koca bir hayvan çiftliğinin sahibi oldu. Genç çiftçi projesinden ilk faydalananlardan birisi olduğunu belirten Serhat Çoban, “Bu projeden 5 düve ve 1 dana hibesi aldık. Bu işe başlama vesilemiz bu proje oldu. Çok faydasını gördük, düvelerden üretim yaptık. Danaları da kendimize besiye bıraktık. Şimdi kurban ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Şu anda 58 adet büyükbaş hayvanımız oldu. Gençlerimiz cesaretli olsunlar, akıllarını kullansınlar ve mücadeleyi bırakmasınlar” diye konuştu.

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