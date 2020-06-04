Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, 2018 yılı Şubat ayı içerisinde Eskişehir’de de başlatılan “Sıfır Atık Projesi”nin büyük destek gördüğünü belirterek, "İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, büyük sanayi kuruluşları, okullar ve alışveriş merkezlerinde etkin bir şekilde uygulanmaktadır” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesileyle bir mesaj yayınlayan İl Müdürü Hikmet Çelik, “Ülkemizde geçmişten süregelen çevre sorunlarına karşın geliştirilen etkin çevre politikaları sayesinde, bir yandan büyük sanayi atılımları gerçekleştirilmiş, bir yandan da büyük ölçekli çevre yatırımları yapılarak çevrenin korunması adına önemli işler başarılmıştır. İl Müdürlüğü olarak şehrimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın stratejileri doğrultusunda aynı bütüncül ve etkin politikalar izlenmektedir. Bunun sonucu olarak şehrimiz, büyük sanayi işletmelerini barındıran bir şehir olmakla birlikte havası, suyu ve verimli topraklarıyla ülkemizin en yaşanabilir kentlerinin başında gelmektedir. İl Müdürlüğü olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında yaptığımız çalışmaların hedefi, halkımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin etmektir. Hepimizin bildiği üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde başlayarak dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınıyla tüm dünya mücadele etmektedir. Bu mücadele sırasında ülkemiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla her türlü tedbiri alarak ortaya koyduğu başarısıyla Dünya genelinde örnek ülke olarak gösterilmektedir. Bu süreç, doğanın sonsuz kaynaklarını bir günde aynı hızla nasıl geri alınabildiğini, iki aylık evde kalma uygulaması bile pırıl pırıl akarsuların, yemyeşil doğanın ve tertemiz bir nefesin önemini bizlere hatırlatmış oldu. Doğaya ve çevreye dair bakış açımızı düzeltmediğimiz takdirde ecdadımızın mirası, evlatlarımızın emaneti olan bu dünyanın yaşanılır bir yer olmaktan çıkacağı unutulmamalıdır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakabilmek için, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde ülkemizde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” toplumumuzda büyük destek görmüş, kısa sürede benimsenerek toplumun tüm kesimlerinde uygulanmaya başlanmıştır. 2018 yılı Şubat ayı içerisinde İlimizde başlattığımız proje, şu anda İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, büyük sanayi kuruluşları, okullar ve alışveriş merkezlerinde etkin bir şekilde uygulanmaktadır” dedi.

Hikmet Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

“Geride bıraktığımız yıl içerisinde bu proje kapsamında; 9 bin 457 ton kağıt, 3 bin 454 ton plastik, 573 ton cam, 4 bin 302 ton metal atık, 19 bin 888 ton karışık atık kaynağında ayrılmış ve toplam olarak 37 bin 675 ton atık tekrar ekonomiye kazandırılmıştır. Toplanan bu atıklar sayesinde 130 milyon 474 bin 286 kilowatt enerji tasarruf edilmiş, 4.167.257 kg sera gazı salınımı engellenmiş, 298 bin 401 ağaç kesilmekten kurtarılmış, 161 bin 373 varil petrol kullanımı önlenmiş ve 491 bin 531 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır. Dünya Çevre Günü’nün 48’inci yılında, bu konuları bir kez daha düşünmek, yapabileceklerimizi gözden geçirmek, gelecek nesillere daha yeşil ve daha sağlıklı bir dünya bırakmak için, bu günün toplumsal duyarlılığı arttırmaya vesile olacağı inancı ile tüm halkımızın 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyor."