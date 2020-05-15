  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Brezilya medyası Fenerbahçe'nin yeni stoperini duyurdu! İşte o isim

Bab'da bombalı saldırı: 5 sivil yaralı

İtikafa girmek ne demektir? İtikafa nasıl girilir?

Tarım Bakanlığı personel alımı için başvuru nasıl yapılır?

Bayram tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün mü?
için kalan
Gündem

5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandı

Ankara'da 5 günlük bebeği annesinden "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen, ben bebekle ilgilenirim." diyerek alıp kaçan kadın tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 02:33:00 -
5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki emzirme odasında 5 günlük bebeğini emziren Suriye uyruklu Z.F.H.A'nın yanına gelen kadın zanlı, "Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen, ben bebekle ilgilenirim." diyerek çocuğu kucağına aldı.

Bir süre sonra uykuya dalan Suriye uyruklu anne, uyandığında bebeğiyle kadının odada olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Z.F.H.A, polise başvurarak bebeğini kaçıran kadından şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresinde yaptıkları araştırmada şüpheli kadının, bebeği alarak taksiyle ayrıldığını tespit etti.

Şüpheli S.P, Mamak'taki evinde polis ekiplerince bebekle yakalandı, kaçırılan çocuk annesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı