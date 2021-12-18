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Gündem 5 gündür eve gelmeyen kızını böyle götürmeye çalıştı
Gündem

5 gündür eve gelmeyen kızını böyle götürmeye çalıştı

Diyarbakır'da, sokak ortasında 5 gündür eve gitmek istemeyen kızının saçlarını çeken annenin sinirli hali kameraya yansırken, annesinin elinden kurtulan kız olay yerinden uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:44:00 - 2021-12-18 12:44:47
5 gündür eve gelmeyen kızını böyle götürmeye çalıştı

 

Sokak ortasında 5 gündür eve gitmek istemeyen kızının saçlarını çeken annenin sinirli hali kameraya yansırken, annesinin elinden kurtulan kız olay yerinden uzaklaştı.

 

Diyarbakır'ın Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı’nda bir anne, 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla karşılaştı.

Kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi. 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi.

Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı. Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu.

Çevredekiler anneyi sakinleştirdi

Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar, anbean görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.

 

 

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