5 gün sonra petrolde gerileme

Brent önceki beş seansta neredeyse yüzde 8 yükseldikten sonra varil başına 82 dolar civarında işlem gördü ve ABD ham petrolü ise tekrar 80 doların altına geriledi. ABD, İran'ın İsrail'e saldırma ihtimalinin daha da arttığına ve bu hafta içinde gerçekleşebileceğine inanırken, zayıf tüketim işaretleri OPEC'in bu yıl ve önümüzdeki yıl için talep tahminlerini düşürmesine yol açtı.

Ham petrol, OPEC+ kesintilerinin desteğiyle ve hisse senetlerinin geçen haftaki düşüşten sonra toparlanmasıyla yıl boyunca ılımlı bir yükseliş kaydetti. Salı günü ilerleyen saatlerde Uluslararası Enerji Ajansı'nın buna ilişkin bir görünümü açıklanacak; Çarşamba günkü ABD enflasyon verileri ise en büyük petrol tüketicisinin para politikasına ilişkin ipuçları sunabilir.

IG Asia Pte.'den piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Gözler, Fed'in yaklaşmakta olan politika gevşeme yolunu belirlemek için yaklaşmakta olan ABD enflasyonunda olacak" dedi. Rong, ekonomik yavaşlamanın petrol talebine yansıyabileceği ihtimaline atıfta bulunarak, "Sert iniş riskleri henüz tamamen ortadan kalkmış değil" dedi.