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Yerel 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Yerel

5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-16 10:45:00 -
5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Konya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir grubu takibe aldı.

Polis, Konya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli ile Suriye uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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