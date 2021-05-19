5 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 5 Filistinli daha şehit oldu.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Deyr el-Belh ilçesinde Filistinli Saliha ailesine ait evi bombaladı.
Saldırıda 4 kişinin şehit olduğu, evin tamamen yıkıldığı, civar binalarda da büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.
Öte yandan Vadi Gazze beldesinde İsrail askerlerinin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu 63 yaşındaki Filistinli bir çiftçinin şehit olduğu kaydedildi.
Saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit düşen Filistinlilerin sayısı 220'yi aştı.