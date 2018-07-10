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5 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin davalarda yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 20:01
5 FETÖ sanığına hapis cezası

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara haklarında  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan  sanıklar E.P, M.A, M.Y. ve A.Y. ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde  bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel  faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın  dernek üyelikleri bulunduğunu belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil  durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan E.P'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3 ay, M.A'ya "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay, etkin  pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık M.Y'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası  verdi. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık A.Y'ye de 1 yıl 6 ay  hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Öte yandan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise hakkında  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan  sanık M.Z'ye "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:01
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