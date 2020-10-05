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Gündem 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! "Böyle devam edersek..."
Gündem

5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! "Böyle devam edersek..."

Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs salgını hakkında flaş uyarılarda bulundu. İşte 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:11:00 - 2020-10-05 20:14:24
5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı! "Böyle devam edersek..."

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek için açtığı Covid-19 Bilgilendirme sayfası 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. İşte 5 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.

"Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde"

Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın.'' ifadelerini kullandı.

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