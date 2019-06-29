5 dakikada şip şak yufkasız tava böreği nasıl hazırlanır?
Yaz sıcaklarına yakışan yufkasız, bol patatesli tava böreği yeni favoriniz olacak gibi...29 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
Hafif bir börek arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Yufkasız tava böreği hem pratik hem de lezzetli bir alternatif olacak.
Yufkasız tava böreği tarifi
Malzemeler:
- 2 adet patates
- 1 adet soğan
- 2 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı un
- Yarım paket kabartma tozu
- Yarım çay bardağı su
- 1 çay bardağı lor peyniri
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- Nane
- Çörek otu
Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp, kabuklarını soyun.
Temizlediğiniz patatesleri rendeleyin.
Derin bir kaseye aldığınız patateslerin üzerine tereyağı hariç tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın.
Bir tavanın içerisine tereyağını sürün.
Yağın üzerine çörek ottu serpiştirin.
Hazırladığınız karışımı tavaya yayın.
Alt kısmı kızarınca böreği ters çevirin.
Böreğinizi taze yeşilliklerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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