5 dakikada şip şak yufkasız tava böreği nasıl hazırlanır? Yaz sıcaklarına yakışan yufkasız, bol patatesli tava böreği yeni favoriniz olacak gibi...

Hafif bir börek arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Yufkasız tava böreği hem pratik hem de lezzetli bir alternatif olacak. Yufkasız tava böreği tarifi Malzemeler: 2 adet patates

1 adet soğan

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Yarım paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı su

1 çay bardağı lor peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Nane

Çörek otu Öncelikle patatesleri güzelce yıkayıp, kabuklarını soyun. Temizlediğiniz patatesleri rendeleyin. Derin bir kaseye aldığınız patateslerin üzerine tereyağı hariç tüm malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın. Bir tavanın içerisine tereyağını sürün. Yağın üzerine çörek ottu serpiştirin. Hazırladığınız karışımı tavaya yayın. Alt kısmı kızarınca böreği ters çevirin. Böreğinizi taze yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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