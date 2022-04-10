5 cahil bir kıssayı anlatamadı! Boyundan büyük işe kalkışan Deniz Zeyrek kendini rezil etti

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Doğan Şentürk moderatörlüğündeki Orta Sayfa programına konuk olan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir Hazreti Ali (r.a) kıssası anlatmaya çalıştı.

Birbirlerini rezil ettiler!

Uzak olduğu bir konuda boyundan büyük işe kalkışan Zeyrek, cümlelerini toparlayamayınca, araya giren Nevşin Mengü, alaycı bir üslupla, "Abi ben hiçbir şey anladım ya. Şam, deve falan hepsi birbirine karıştı." deyip kahkaha attı.

Araya giren Murat Yetkin durumu toplamaya çalışsa da, canlı yayın esnasında yaşananlar, "5 cahil bir kıssayı anlatamadı." yorumunun yapılmasına sebep oldu.