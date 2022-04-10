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Medya 5 cahil bir kıssayı anlatamadı! Boyundan büyük işe kalkışan Deniz Zeyrek kendini rezil etti
Medya

5 cahil bir kıssayı anlatamadı! Boyundan büyük işe kalkışan Deniz Zeyrek kendini rezil etti

Fox TV ekranındaki Orta Sayfa programında bir araya gelen Deniz Zeyrek, Nevşin Mengü, Doğan Şentürk, Çiğdem Toker ve Murat Yetkin boylarından büyük bir işe kalkışarak bir kıssa anlatmaya çalıştı. 5 cahil birbirini canlı yayında rezil etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 01:29:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Doğan Şentürk moderatörlüğündeki Orta Sayfa programına konuk olan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bir Hazreti Ali (r.a) kıssası anlatmaya çalıştı.

Birbirlerini rezil ettiler!

Uzak olduğu bir konuda boyundan büyük işe kalkışan Zeyrek, cümlelerini toparlayamayınca, araya giren Nevşin Mengü, alaycı bir üslupla, "Abi ben hiçbir şey anladım ya. Şam, deve falan hepsi birbirine karıştı." deyip kahkaha attı.

Araya giren Murat Yetkin durumu toplamaya çalışsa da, canlı yayın esnasında yaşananlar, "5 cahil bir kıssayı anlatamadı." yorumunun yapılmasına sebep oldu.

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