5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı

2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili anket şirketleri çalışmalarına başladı.

5 BÜYÜKŞEHİRDE ARAŞTIRMA YAPILDI

24 Haziran seçimlerinde en yakın tahmini yapan anket şirketlerinden biri olan ORC, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ İSTANBUL'DA İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Henüz adayların netleşmediği bir dönemde yapılan araştırmaya göre; CHP, HDP ve İYİ Parti ittifak yapsa bile AK Parti İstanbul'da ipi göğüslüyor.

İşte 5 büyükşehirde yapılan araştırmanın sonuçları;