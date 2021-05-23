  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa ülkesinden Türk SİHA'larına övgü dolu sözler: Rusya'nın sistemlerini aşağıladı

CHP adayını da “bilim adına” mı konuşturuyorsun Altaylı?

İsrail muhalefetinden tarihi itiraf: Medya savaşını kaybettik!

Eurovision yarışmasında büyük rezillik

Çektiği video ile rezil kepaze olmuştu... "Kameranı hazırla Özlem yeni trenler yolda"

Türkiye’den yeni strateji! Mete Yarar’dan flaş açıklama: İki hainin öldürülmesinin arasında fark yok

Ahmet Hakan, Ali Babacan'a yapması gereken tek şeyi açıkladı

Yine bir metrobüs vakası... "Pembe vagon" olsa bunlar olmazdı

Mahalle yanarken Armağan Çağlayan 'saçını taradı!' Cevabı kendi takipçileri verdi

İHA tehditlerine karşı geliştirildi... İşte Türkiye'nin yeni hava-hava füzesi
Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi ile ilgili sıcak gelişme
Kayalıklara çarpan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı
İsrail'den Rusya kararı
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Ekonomi 5 Bin TL pandemi destek yardımı kimlere verilecek?
Ekonomi

5 Bin TL pandemi destek yardımı kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle esnafa maddi yardım desteği yapılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama sonrasında maddi destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, yardımın kimlere verileceğini araştırıyor. Peki, 5 Bin TL pandemi destek yardımı kimlere verilecek? Esnafa 5 bin hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 18:27:00 -
5 Bin TL pandemi destek yardımı kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada esnafa 5 bin lira ile 3 bin lira hibe verileceği müjdelendi. Hibe desteği Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı bütçesinden yapılacak hibe desteği, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Esnafa 5 bin hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı bütçesinden yapılacak hibe desteği başvurmak isteyen kişiler, "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamdan yapılacak.

5 Bin TL pandemi destek yardımı kimlere verilecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA'lar aklını aldı! İsrail'in gizlediği gerçek ortaya çıktı
Dünya

SİHA'lar aklını aldı! İsrail'in gizlediği gerçek ortaya çıktı

İsrail'in ateşkes alma kararının altında, Filistin'in havalandırdığı SİHA'lar olduğu ortaya çıktı.
Eş Şebab Kenya ordusuna saldırdı
Dünya

Eş Şebab Kenya ordusuna saldırdı

Doğu Afrika'daki El Kaide yapılanması olan, Somali merkezli Eş Şebab tarafından Kenya ordu güçlerine saldırı yapıldı.
Mete Yarar saldırıların arkasındaki şok detayı açıkladı
Gündem

Mete Yarar saldırıların arkasındaki şok detayı açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'taki askeri üslere yönelik saldırıların arkasındaki kritik detayları açıkl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay