5 Bin TL pandemi destek yardımı kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada esnafa 5 bin lira ile 3 bin lira hibe verileceği müjdelendi. Hibe desteği Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı bütçesinden yapılacak hibe desteği, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Esnafa 5 bin hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı bütçesinden yapılacak hibe desteği başvurmak isteyen kişiler, "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamdan yapılacak.

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