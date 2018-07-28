5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adıyaman'da bir otomobilde yapılan aramada 5 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi.28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:55
Adıyaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, Besni ilçesi Suvarlı beldesi yakınlarında yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Plakası belirtilmeyen otomobilde yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 5 bin 30 paket kaçak sigara bulundu.
Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadesi alınmak üzere Besni İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
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