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5 bin öğretmenin bilgileri çalındı! Harekete geçildi

Türkiye'de 5 bin öğretmenin kişisel bilgileri çalındı. Yaşanan olay sonrası soruşturma başlatıldı.

2020-04-28 12:40:00 -
5 bin öğretmenin bilgileri çalındı! Harekete geçildi

İstanbul'da 'Kendini Geliştir Geleceği Değiştir' adlı proje kapsamında 'Strateji Üsküdar' programına katılan öğretmenlerin kişisel verileri hack'lendi. Eğitimin görüntülü konuşma programı 'Zoom' üzerinden gerçekleştirileceği ilan edilmişti. Fakat 'Zoom' kullanmayan öğretmenlerin de internette yayınlanan listede bilgilerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Bakanlık, proje kapsamında kurulan 'www.stratejiuskudar.com' adlı internet sitesinin hack'lendiğini, olayın 'Zoom' ile ilgili olmadığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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