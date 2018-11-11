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5 bin genç işadamı İstanbul’da buluşacak

5 bin genç işadamı, MÜSİAD tarafından düzenlenen bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO'da bir araya gelecek.

11 Kasım 2018 Pazar 10:29
5 bin genç işadamı İstanbul’da buluşacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği  (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilecek MÜSİAD EXPO kapsamında, ‘İşin Başında Gençler Var’ sloganı ve ‘Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi’ temasıyla Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) düzenlenecek. Kongre 24 Kasım’da CNR Expo’da düzenlenecek. Kongrede 5 bin genç işadamının bir araya gelmesi hedefleniyor. Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, bu sene 6’ncısı düzenlenecek kongrede alanında uzman akademisyenlerin, aktivistlerin ve girişimcilerin katılacağı panellere yer vereceklerini aktardı. Akdağ, gerek ekonomi ve insan hakları konusunda gerekse ticari meselelerde katılımcılara doyurucu bilgiler vermeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:29
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD)
  2. MÜSİAD EXPO
  3. İşin Başında Gençler Var
  4. Gençlik Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi
  5. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK)
  6. CNR Expo
  7. Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ

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