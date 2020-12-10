5 bin 330 ekipman ve protez desteği

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarındaki engelli bireylerin çeşitli ihtiyaçları konusunda destek oldu. Son 5 yılda farklı ülkelerdeki görme engelliler için 358, işitme engelliler için 195 ve ortopedik engelliler için 4 bin 777 ekipman ve cihaz desteği sağlandı.