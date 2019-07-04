0553 313 94 23

5 bin 200 kez aranmıştı! Davayı kazandı

Sanatçı Hayko Cepkin, cep telefonundan kendisini 5 bin 200 kez arayan kişiyekarşı açtığı davayı kazandı. "Aramaları hatırlamıyorum" diyen ısrarcı kişi, en üst sınırdan hapis cezası aldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
5 bin 200 kez aranmıştı! Davayı kazandı

Hayko Cepkin, 2015 yılında 3 ay boyunca 2 ayrı numaradan sürekli aranarak rahatsız edildiğini belirterek, savcılığa avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan alınan raporda 34 yaşındaki Helen Y.'nin, Cepkin'i tam 5 bin 200 kez aradığı tespit edildi. Bunun üzerine Helen Y. hakkında dava açıldı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Ancak Cepkin, 'ısrarcı' kişiyle uzlaşmayı reddetti.

Üst sınırdan ceza

Dört yıl süren davanın son duruşması, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ünlü sanatçının avukatı Deniz Abay, “Davranış olağanüstü, sıra dışı. 5 bin 200 arama var.” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

6 ay hapis

Davayla ilgili kararını açıklayan hakim, arama zaman ve kayıtlarının TİB kayıt dökümleriyle doğrulandığını, sanığın aramaları red ve inkar etmediğini, yerli yersiz ve zamansız binleri aşan bu aramaların şikayetçi de rahatsızlık oluşturduğunun kuşkusuz olduğunu belirtti. Hakim, sanığın engellemeye rağmen bu hareketlerini ısrarla ve kararlıkla sürdürdüğünü belirterek, suç işleme kararındaki yoğunluk, tehlike ve zararın niteliği birlikte göz önüne alındığında cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu nedenlerle hakim, sanık Helen Y.'yi “kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan, 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirime gitmeyen hakim sanığın daha önce kasıtlı bir suçu olmadığını belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“Hatırlamıyorum” dedi

Tüm tebgigatlara rağmen duruşmalara katılmayan Helen Y., hakkındaki yakalama kararı sonrası verdiği ifadede ise 5 bin 200 aramayı hatırlamadığını söyledi. Helen Y. ifadesinde; hasta olduğunu, tedavi için ilaç kullandığını, Cepkin’le tanıştıklarını da anlattı. Sanığın hastalık ifadesine karşılık ise hakim sanığın iddia ettiği şekilde herhangi bir hastanede tedavi görmediğini ve hakkında hazırlanan bir sağlık sorununa dair rapor bulunmadığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:52
  1. Hayko Cepkin
  2. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi
  3. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
  4. kişilerin huzur ve sükununu bozmak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye'de silahlı kavga! 2 aile birbirine girdi
    1. Ümraniye'de silahlı kavga! 2 aile..
    2. 40 yaş sonrası cilt problemlerine..
    3. Çiğli Belediyesinin başkan..
    4. Havucun merkezi Konya’da hasat..
    5. Köy muhtarı dev afiş yaptırıp köy..
    6. Denizli'de otomobilin çarptığı 3..
    7. Washington Post'a protesto mektubu
    8. Mayıs ayında ihracat oranları arttı
    9. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik
    10. Yazın 4-5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon..
    11. Arçelik, Multimode derin dondurucuyu..
    12. Siirt'te şehit asker için tören
    13. (Özel) Işıl ışıl üçü bir arada
    14. Tamamlandığında Gördes’in yeni cazibe..
    15. LGBT destekçisi şarkıcının konseri..
    16. Merkez, Haziran ayı aylık fiyat..
    17. İstanbul Başakşehir'de altyapı Nedim..
    18. Araç sahiplerine güzel haber! İndirim..
    19. Gazikent Gençlik Merkezi yüzleri..
    20. Hafter'in sözcüsü göçmen merkezi..
    21. Uyumadan önce yoğurt yemek sağlık için..
    22. GRAFİKLİ - Afrika Uluslar Kupası'nda..
    23. Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e..
    24. Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
    25. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    26. Cinare Malikzade kimdir nereli ve kaç..
    27. Gram altın, 254,9 lira seviyelerinde
    28. Kartal’da çevreyi tehdit eden metruk..
    29. Çin’de hortum faciası: 6 ölü
    30. "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”