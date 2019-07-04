5 bin 200 kez aranmıştı! Davayı kazandı

Hayko Cepkin, 2015 yılında 3 ay boyunca 2 ayrı numaradan sürekli aranarak rahatsız edildiğini belirterek, savcılığa avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan alınan raporda 34 yaşındaki Helen Y.'nin, Cepkin'i tam 5 bin 200 kez aradığı tespit edildi. Bunun üzerine Helen Y. hakkında dava açıldı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Ancak Cepkin, 'ısrarcı' kişiyle uzlaşmayı reddetti.

Üst sınırdan ceza

Dört yıl süren davanın son duruşması, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ünlü sanatçının avukatı Deniz Abay, “Davranış olağanüstü, sıra dışı. 5 bin 200 arama var.” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

6 ay hapis

Davayla ilgili kararını açıklayan hakim, arama zaman ve kayıtlarının TİB kayıt dökümleriyle doğrulandığını, sanığın aramaları red ve inkar etmediğini, yerli yersiz ve zamansız binleri aşan bu aramaların şikayetçi de rahatsızlık oluşturduğunun kuşkusuz olduğunu belirtti. Hakim, sanığın engellemeye rağmen bu hareketlerini ısrarla ve kararlıkla sürdürdüğünü belirterek, suç işleme kararındaki yoğunluk, tehlike ve zararın niteliği birlikte göz önüne alındığında cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu nedenlerle hakim, sanık Helen Y.'yi “kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan, 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirime gitmeyen hakim sanığın daha önce kasıtlı bir suçu olmadığını belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“Hatırlamıyorum” dedi

Tüm tebgigatlara rağmen duruşmalara katılmayan Helen Y., hakkındaki yakalama kararı sonrası verdiği ifadede ise 5 bin 200 aramayı hatırlamadığını söyledi. Helen Y. ifadesinde; hasta olduğunu, tedavi için ilaç kullandığını, Cepkin’le tanıştıklarını da anlattı. Sanığın hastalık ifadesine karşılık ise hakim sanığın iddia ettiği şekilde herhangi bir hastanede tedavi görmediğini ve hakkında hazırlanan bir sağlık sorununa dair rapor bulunmadığını ifade etti.