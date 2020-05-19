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5 bin 197 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da 5 bin 197 adet uyuşturucu özelliği bulunan hapla yakalan 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:07:35 -
5 bin 197 uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da 5 bin 197 adet uyuşturucu özelliği bulunan hapla yakalan 1 kişi tutuklandı.


Olay, Samsun İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları


B.Ş.Ö.’nün evine baskın düzenledi. Evde yapılabilen aramada 5 bin 197 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ve 0,80 gram esrar maddesi elde edildi. Gözaltına alınan B.Ş.Ö. ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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