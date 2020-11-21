“5. Benzemez” de CHP’de! ‘Eskiye dönmek için herkesle görüşürüz’

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı, soruları cevapladı. 2018 yılında Millet İttifakı ile ortak anayasa çalışması sorulan Kılıçdaroğlu, “Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkeye güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülke kararlı, bu ülkenin insanı kararlı. Her kesimin görüşünü almak zorundasınız” itirafında bulundu. Davutoğlu ise, şu anlaşılmaz cümleleri sarf etti: “Bizim teklifimiz pür, tutarlı, temsil ve istikrarı sağlayan bir parlamenter sistem. Yani bir hükümet değiştirmek istendiğinde alternatif hükümetin Meclis onayına sunulmasıdır. Böylece istikrarsızlık ortadan kalkacak!”