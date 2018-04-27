Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğiyle düzenlenen “5. Balıkesir İstihdam Fuarı” açıldı.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi’ndeki fuarda yaptığı konuşmada, Balıkesir’in 15 bin istihdam hedefinin üzerine çıktığını ve 20 bin istihdam sağladığını belirtti. İstihdama katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kabak, “Dünyanın en önemli sorunu olan işsizlikle mücadelenin önemli merhalelerinden biri olan bu tür etkinliklerle iş gücü piyasasının arz ve talep taraflarını bir arada bulundurmak çok önemli” diye konuştu. Tüm illerde kariyer günleri ve istihdam fuarları düzenlediklerini aktaran Kabak, “Her yıl 30 büyükşehirde istihdam fuarları, diğer illerde de kariyer günleri gerçekleştirerek, iş gücü çalışma alanlarını aynı çatı altında buluşturma imkanını sağlıyoruz. İş gücü piyasasının en temel sorunlarından biri, nitelikli iş gücünü ortaya koyup iş gücü piyasasında arz ve talebi yeti ve yetenek anlamında buluşturabilmek” ifadesini kullandı.