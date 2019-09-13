5 ayrı suçtan aranıyordu, Manisa’da yakalandı Manisa’nın Salihli ilçesinde silahlı yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan hakkında 5 ayrı dosya bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde silahlı yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan hakkında 5 ayrı dosya bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.



Siverek Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 5 ayrı dosyası bulunan ve 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Altunpak (54) Manisa’nın Salihli ilçesinde yakalandı. Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altunpak’ı takibe aldı. Altunpak’ın bulunduğu yeri tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Altunpak, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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