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5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza

Maltepe D-100 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:55
5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza

Maltepe'de 5 aracın karıştığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kadıköy istikametine seyir halindeki 35 EFE 45 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 34 VK 1390 plakalı otomobile ardından 34 BNG 946 plakalı araca çarparak durdu.

34 VK 1390 plakalı aracın sürücüsü ise yolda savrularak sırasıyla 34 ZS 133 ve 34 PL 1320 plakalı araçlara çarptı.

Can kaybı yaşanmadı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada, iki araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:55
  1. D-100 Karayolu
  2. D-100 Karayolu Kadıköy istikameti
  3. sağlık ekipleri
  4. polis

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