5 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları son günlerin en düşük seviyelerinde seyrediyor. Gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatı altına yatırım yapanları üzerken, düğün ve nikah yapacakları ise sevindirdi. Çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın dün günü 805 ile kapatarak 800 TL’nin üzerinde işlem yaptı. Dün 489,71 TL’den işlem gören gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorusu da soruluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın düştü mü? Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar, gram altın ne kadar düştü? İşte 5 Ağustos altın fiyatları…