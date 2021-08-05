5 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın bugün ne kadar?
Altın fiyatları son günlerin en düşük seviyelerinde seyrediyor. Gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatı altına yatırım yapanları üzerken, düğün ve nikah yapacakları ise sevindirdi. Çeyrek altın düştü mü? Çeyrek altın dün günü 805 ile kapatarak 800 TL’nin üzerinde işlem yaptı. Dün 489,71 TL’den işlem gören gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? sorusu da soruluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altın düştü mü? Altın ne kadar düştü? Altın ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar, gram altın ne kadar düştü? İşte 5 Ağustos altın fiyatları…
Altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın fiyatları özellikle de çeyrek ve gram altın fiyatı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Gram altın dün 489,71 seviyelerinde kapatırken, bugün itibarıyla 494,16 seviyelerinde işlem görüyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları …
GRAM ALTIN FİYATI
492,84
496,30
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
494,05
494,16
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.810,22
1.810,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
791,18
808,61
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.161,94
3.221,92
YARIM ALTIN FİYATI
1.576,03
1.615,90
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.161,94
3.221,92
ATA ALTIN FİYATI
3.242,00
3.317,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
270,73
325,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
445,60
476,83