5 adımda diyet yapmadan kilo verin: İkinci tur yaptığınız zaman sonuç verecek! Olmaz denileni başarıyor

Diyet yapma fikri size göre değilse ancak fazla kilolarınızda kurtulmak istiyorsanız bunu için çok basit yöntemler var.

Bu uygulamalar ikinci deneme sonrası sonuç verdiği söyleniyor!

Yorucu ve uzun süreli devam eden diyetler yerine günlük yaşamınızda yapacağınız değişiklikler sayesinde diyet yapmadan kilo verebilirsiniz. Diyet yapmadan zayıflamanın yollarını merak ediyorsanız bu yazımıza mutlaka bir göz atın.

SU İÇEREK MİDEYE DOYGUNLUK HİSSİ KAZANDIRIN

Yemeklerden önce 1 bardak içilen su midede tokluk hissi yaratarak çok fazla yemek yemenizin önüne geçiyor.

Gün içerisinde yetersiz su tükettiğinizde vücudunuz daha çok atıştırmalık tüketme ihtiyacı hissediyor. Bu sebeple canınız yemek yemek ya da atıştırmalık istediğinde hemen su için. Böylelikle açlığınızı bastırdığınızı göreceksiniz.

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EGZERSİZ VE YÜRÜYÜŞ YAPIN

Kilo vermek için kalorilerini yakmanız gerekir. Sadece kalori alımını sınırlayarak kilo verebilmeniz mümkün olmaz.

Beslenmenize dikkat ederek gün içerisinde hareket edip yağ yakımını desteklemeniz gerekir. Her gün düzenli olarak yürüyüş yaparak kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

Her gün 30-45 dakika kadar yürüyüş yaparak kaslarınızı da harekete geçirmiş olursunuz. Böylece zayıflarken daha sıkı bir vücut elde edebilirsiniz.

METABOLİZMANIZI BİTKİ ÇAYLARI İLE HIZLANDIRIN

Bitki çayları zayıflama süreçlerinde yağ yakmanıza çok destek oluyor. Şekersiz olarak tüketilen bitki çayları iştahınızın azalmasına yardımcı oluyor. Bitki çayı tüketerek sindirim sisteminizin daha düzenli çalışmasını sağlayabilir ve metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Bitki çayları midenin kendini tok hissetmesini sağlayarak gün boyu fazla kalorili yiyecekleri tüketmenizi engeller. Günde 1 fincan tüketilen bitki çayı yağ yakımını kolaylaştırır.

UYKU ÖNCESİ YEMEK YEMEYE MOLA VERİN

Kilo vermek istiyorsanız uyumadan kısa bir süre önce yemek yemeyi bırakmanız gerekir.

Yatmadan hemen önce tüketilin atıştırmalıklar vücudunuzda daha fazla yağlanma oluşmasına sebep olabiliyor. Ayrıca uyku kalitenizi bozabiliyor. Bu nedenle uykudan 2 saat önce su dışında bir şey tüketilmesi doğru bulunmuyor.

UYKU DÜZENİNE DİKKAT!

Kilo vermek ve uyku düzeni arasından ne gibi bir bağlantı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak her gün düzenli uyku uyumayanlar daha fazla kilo alıyor.

Günde 5 saatten az uyuyanların, normal uyku süresini tamamlayanlara göre günde 300 kalori daha fazla almaya meyilli oldukları ortaya çıktı.

Eğer kilo vermek ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız günde mutlaka 8 saat uyumanız gerekir.