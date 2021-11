Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son haftalarda ülkemizde günlük vaka sayıları 25 bin bandında devam ediyor. Ne yazık ki her gün aramızda 200’ü aşkın kişi ayrılıyor. Salgınla mücadelede aşı, maske, mesafe ve hijyen büyük öneme sahip. Son olarak Bilim Kurulu 2 doz Biontech olanlara 3.doz hakkı tanımladı. Peki, 4.doz aşı olacak mı?

4.doz korona aşısı olacak mı? 4. doz Biontech ne zaman kaç ay sonra?

Temmuz ayından bu yana ülkemizde 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlar ikinci aşıdan 2 ay sonra 3.doz aşı yaptırabiliyor. Dileyenler iki inaktif aşının ardından inaktif ya da mRNA aşısı yaptırabiliyor.

Kasım ayı itibariyle 2 doz mRNA yani Biontech aşısı olanlar ikinci ayıdan 6 ay sonra 3.dozu yaptırma hakkına sahip oldu. Pek çok kişi bu kararın ardından 3.doz aşı yaptırmak için sağlık kuruluşlarına müracaat etti.

3.doz aşı olanlar ise 4.doz kararının ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, dördüncü doz konusunda açıklamalarda bulundu.

Yiyit, “Yeni her bir varyant için endişe etmeye gerek yok, bunların hakim varyant olacağının garantisi yok. Şu anki pandeminin bastırılması anlamında 4. doza ihtiyaç olacak mı, bunu zaman söyleyebilir. Yeni veriler ortaya çıktığında tartışılıp ülke olarak karar vereceğiz ama şu an için gündemde 4. doz diye bir şey yok. Bilim Kurulu’nun yeni bir kısıtlama gündemi, eğitime tekrar ara vermek gibi hiçbir niyeti yok. Biz aslında şu an birçok tedbire mola vermiş bir görüntüyle gidiyoruz” dedi.