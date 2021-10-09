İş arayan pek çok kişi 4/B sözleşmeli personel alımı ilanlarını araştırıyor. Peki, güncel iş ilanları var mı? Sözleşmeli personel alımı ne zaman başvurular nasıl yapılıyor?

4/B ne demek?

Eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. Kariyer ve meslek gurupları kategorileri haricinde çalışan kesim 4a gurubu çalışanlarıdır. Örnek verilmek gerekirse, hemşire, mühendis, teknisyen, sağlık memuru, koruma, güvenlik kadroları 4b gurubudur. 4b kadro guruplarına ilk defa girecek olan bir kişi KPSS’ye girerek mesleğe başlayabilir.

4/B sözleşmeli alımları ne zaman?

Düzce Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Adalet Bakanlığı gibi pek çok kurum sözleşmeli personel alımı yapıyor.

Düzce Üniversitesi

Yayımlanan ilanda şu ifadeler yer aldı: Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 2 (iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru Tarihleri: 23.09.2021-07.10.2021

Pamukkale Üniversitesi

Yayımlanan ilanda, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanlığı:

Yayımlanan ilanda, "Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir grup için 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Kamu personel alımı ilanlarına İŞKUR e şube, e Devlet ve ilan.gov.tr adreslerinde yayımlanıyor.