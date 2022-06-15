49 yılın ardından Kanada ve Danimarka arasındaki o savaş sona erdi!

İki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı ve Ottowa’da düzenlenen törenle Grönland’ın kuzeybatısında bulunan Hans Adası’nın paylaşılması için resmi bir anlaşma imzalandı. Anlaşma ile Kanada ve Avrupa bölgesi arasında ilk kara sınırı oluştu.

49 yıllık anlaşmazlığın ardından yapılan anlaşmaya göre ada ikiye bölündü. Ottowa ve Kopenhag, dünyadaki bölge çatışmalarının çözümü için bir model oluşturdu.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, “Kuzey Kutbu, hukukun üstünlüğünün hüküm sürdüğü uluslararası işbirliğinin bir kanıtıdır” dedi.

Joly, “Küresel güvenliğimiz tehdit altındayken Kanada ve Danimarka gibi demokrasilerin birlikte çalışmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyordu. Farklılıklarımızı uluslararası hukuka uygun olarak çözmek için halklarımızla birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile düzenlediği basın toplantısında Joly, anlaşmazlığın tüm savaşların en dost canlısı olduğunu belirtti.

Kofod, Rusya- Ukrayna savaşına vurgu yaparak anlaşmanın ‘hukuka dayalı uluslararası düzenin baskı altında ve demokratik değerlerin saldırı altında olduğu bir zamanda’ gerçekleştiğini açıkladı.

Kofod, “Uzun süredir devam eden ihtilafların barışçıl bir şekilde çözülebileceğini gösterdik. Diğer ülkelere de aynı yolu izlemeleri için ilham verdiğimizi umuyoruz” dedi.

1,3 kilometrelik bir alana sahip olan Hans Adası, Kanada’nın kuzeyinde bulunan Ellesmere adası ve Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın arasında yar alıyor. Ada üzerindeki anlaşmazlık, iki ülke arasında deniz sınırının çizildiği 1973 yılına dayanıyor.