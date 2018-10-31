49 mülteci yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık’ın Babakale köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 49 mülteci yakaladı. Yakalanan göçmenler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı Gülpınar Jandarma Karakoluna getirildi.

Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.