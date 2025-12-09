  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Doğu Perinçek’ten çağrı! Af kanunu için “meclis bu çıkmazı aşmalı” mesajı

İran’dan kritik nükleer mesaj! UAEA ile kapıların tamamen kapanmadığı vurgulandı!

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart mutabakatını işaret etti: Şer odakların hesabını bozacak

Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!

Meclis’te 15 Temmuz gerginliği alevlendi! Efkan Ala provokasyona anında tokadı bastı!

Boynukalın'dan hilafet çıkışı: 'Irkçılık Batı'dan geldi!'

Mert Hakan, Metehan Baltacı ve Murat Sancak…İşte savcılık ifadesinde verdikleri cevaplar!

İstanbul'da dehşet anları!

Yunan kanalında canlı yayında Türkiye itirafI “Taş devrine döneriz” Atina Tel Aviv'in kuklası
Gündem 49 farklı suçtan aranıyordu! Gardıropta yakalandı
Gündem

49 farklı suçtan aranıyordu! Gardıropta yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
49 farklı suçtan aranıyordu! Gardıropta yakalandı

Konya’da 49 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan ve 11 aydır aranan şahıs, saklandığı gardıropta yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet Avcu’nun Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokakta bulunan bir evde saklandığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından harekete geçen aranan şahıslar büro amirliği ekipleri sabah erken saatte adrese baskın yaptı. Evi didik didik arayan polisler Mehmet Avcu’yu yatak odasında bulunan gardorabın üst bölmesinde, battaniyeleri arkasına saklanırken buldu.

Gözaltına alınan şahıs polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23