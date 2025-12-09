49 farklı suçtan aranıyordu! Gardıropta yakalandı
Konya’da 49 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan ve 11 aydır aranan şahıs, saklandığı gardıropta yakalandı
Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet Avcu’nun Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokakta bulunan bir evde saklandığını tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından harekete geçen aranan şahıslar büro amirliği ekipleri sabah erken saatte adrese baskın yaptı. Evi didik didik arayan polisler Mehmet Avcu’yu yatak odasında bulunan gardorabın üst bölmesinde, battaniyeleri arkasına saklanırken buldu.
Gözaltına alınan şahıs polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.