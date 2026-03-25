Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı

Kocaeli ile Yalova’yı bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

Vatandaşlar seferber oldu

İddiaya göre, köprüye gelen sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, Karaaslan'ı ikna etmek için seferber oldu. Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen Karaaslan, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.