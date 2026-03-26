İsrail basınından ateşkes iddiası: Trump 28 Mart'ta operasyonu durdurabilir

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nihai bir anlaşma sağlanmasa dahi 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edebileceğini öne sürdü. İddiaya göre, Başbakan Netanyahu’nun konutunda yapılan toplantıda, olası bir ateşkes kararı öncesinde vurulacak öncelikli hedefler belirlendi.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlarda bir ay geride kalırken, sahadaki dengeleri değiştirecek bir iddia gündeme geldi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi çatışma sürecini askeri boyuttan diplomatik zemine çekmeye hazırlanıyor.

NETANYAHU'NUN KONUTUNDA KRİTİK ZİRVE

Kanal 12, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun evinde siyaset ve güvenlik bürokrasisinin üst düzey isimleriyle bir araya geldiğini duyurdu. Toplantının ana gündem maddesinin, ABD'nin operasyonu durdurma ihtimaline karşı atılacak son adımlar olduğu belirtildi:

"Savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. ABD el frenini çekmeden önce İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırası belirlendi."

ÇERÇEVE ANLAŞMA BEKLENTİSİ

İsrailli yetkililer, Tahran ve Washington arasında kapsamlı bir uzlaşı ihtimalini düşük görse de, tarafların bir "çerçeve anlaşma" üzerinde mutabık kalabileceğini değerlendiriyor. Haberde, ateşkesin gerçekleşmemesi durumunda ise belirlenen askeri hedeflerin zaman içinde operasyonlarla imha edilmeye devam edileceği aktarıldı.

Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz
Dünya

Belçika'dan Hürmüz şartı: "Önce ateşkes, sonra misyon!"
Dünya

Beklenen haber geldi! 1 aylık ateşkes yapılacak!
Gündem

İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti
Gündem

ABD'ye resti çeken İran'dan Türkiye'ye teşekkür
Dünya

İran savaşı devam ediyor! Rusya'dan ABD ve İsrail'e nükleer çağrı
Dünya

Küba'dan ABD'ye net mesaj: Bağımsızlığımız asla tartışmaya açık değildir
Dünya

Nihat Kızılçelik

Bu satanist Trumpla Netanyahu şeytanın çocukları 28 mart mavalı okuyorsa yine bir şerefsizliğin peşindeler bunların savaşı bitirmeye değil belliki zaman kazanmaya ihtiyaçları var ya niyetleri İrana kara harekatı için zaman kazanmak yada tükenmekte olan mühimmat stoklarını takviye etmek İranın İsrailin en can alıcı noktalarını vurmadan bunlar bu şeytani saldırılarını durdurmayacaklar belliki
