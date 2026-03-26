İsrail basınından ateşkes iddiası: Trump 28 Mart'ta operasyonu durdurabilir

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlarda bir ay geride kalırken, sahadaki dengeleri değiştirecek bir iddia gündeme geldi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi çatışma sürecini askeri boyuttan diplomatik zemine çekmeye hazırlanıyor.

NETANYAHU'NUN KONUTUNDA KRİTİK ZİRVE

Kanal 12, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun evinde siyaset ve güvenlik bürokrasisinin üst düzey isimleriyle bir araya geldiğini duyurdu. Toplantının ana gündem maddesinin, ABD'nin operasyonu durdurma ihtimaline karşı atılacak son adımlar olduğu belirtildi:

"Savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. ABD el frenini çekmeden önce İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırası belirlendi."

ÇERÇEVE ANLAŞMA BEKLENTİSİ

İsrailli yetkililer, Tahran ve Washington arasında kapsamlı bir uzlaşı ihtimalini düşük görse de, tarafların bir "çerçeve anlaşma" üzerinde mutabık kalabileceğini değerlendiriyor. Haberde, ateşkesin gerçekleşmemesi durumunda ise belirlenen askeri hedeflerin zaman içinde operasyonlarla imha edilmeye devam edileceği aktarıldı.