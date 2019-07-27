48 ülkeden 100 öğrenci kültürümüzü tanıyacak

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl 10'uncusunu düzenlediği “Türkçe Yaz Okulları” ile, 48 ülkeden 100 öğrenciyi Türkiye’de buluşturdu. Türkçe derslerinden arta kalan zamanlarda birbirinden farklı birçok sosyal ve kültürel etkinlikle zenginleştirilen programın keyfini çıkaran öğrenciler, eğlenirken ülkemiz değerlerini de yerinde keşfediyor. Bir ay süren yaz okulu kapsamında kale, müze, antik tiyatro gibi tarihî ve kültürel yerleri gezerken düğün, kına gecesi gibi Türkiye’ye dair kültürel etkinliklere katılan gençler, geleneksel halk dansları, Türk müziği ve sazlarının yanı sıra Türk mutfağını da yaşayarak öğrenme şansına sahip oluyor.

Kültürün her rengini öğreniyorlar

Program hakkında bilgi veren Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı Danışmanı Tayfun Kalkan,“Öğrenciler, asker uğurlamaları ve düğünlere katılıyorlar. Kültürün her rengini görüyorlar. Haftanın bir günü de atölye dersleri görüyorlar. Türk kültür ve sanatını daha yakından tanıyorlar. Bu yıl 48 ülkeden 100 tane öğrenci katıldı. 8 Temmuz’da başladı. 4 Ağustos’ta son bulacak” şeklinde konuştu.