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Aktüel

48 torunlu Mustafa Ören 100 yaşında vefat etti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesinde ikamet eden asırlık çınar Mustafa Ören, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:01:16 -
48 torunlu Mustafa Ören 100 yaşında vefat etti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesinde ikamet eden asırlık çınar Mustafa Ören, 100 yaşında hayatını kaybetti.


Eşini 20 yıl önce kaybeden Mustafa Ören’in 4 çocuğu ve çocuklarının torunları dahil olmak üzere toplam 48 torunu bulunuyordu. Vefatıyla tüm Kırkağaç’ı yasa boğan Mustafa Ören, ilçenin de en yaşlı isimlerinden biriydi.


100 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Ören, Kırkağaç’ın Alifakı Mahallesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

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