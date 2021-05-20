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Aktüel 48 STK ile Filistin’e gönderilen yardımlar değerlendirildi
Aktüel

48 STK ile Filistin’e gönderilen yardımlar değerlendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Filistin'de yaşanan işgalci İsrail terörü sebebiyle, Türkiye'de Kudüs ve Mescid-i Aksa için faaliyet gösteren 48 sivil toplum kuruluşundan 56 katılımcıyla Filistin için bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:43:00 -
48 STK ile Filistin’e gönderilen yardımlar değerlendirildi

yeniakit.com.tr

Filistin'e gönderilen yardımların ele alındığı toplantı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın dualarıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda Filistin’e gönderilen yardımlar ele alındı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı (TİKA) Serkan Kayalar katıldı. Toplantıya ayrıca Filistin’de etkin rol alan STK, vakıf ve kurumların başkanları da davet edildi. Filistin/Kudüs özel gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İşgalcilerin Filistin’de uyguladıkları vahşet sadece zalimce bir siyasetin neticesi değildir. Aynı zamanda zulüm ve işgalin ardında kirli ve sapkın bir din istismarı vardır." dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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