475 bin 391 metrekarelik alanıyla doğa, spor ve sosyal yaşam alanıyla en güzel millet bahçesi

Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, çocuk oyun alanlarından sosyal tesislere kadar geniş imkânlar sunan millet bahçesi, devam eden Değirmen Kafe ve yeni çok amaçlı saha çalışmalarıyla gelişmeye devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı önemli yeşil alanlardan biri olan Trabzon Millet Bahçesi, her yaştan vatandaşa doğayla iç içe vakit geçirebileceği geniş bir yaşam alanı sunuyor. Toplam 475 bin 391 metrekarelik alana sahip millet bahçesi; spor, dinlenme, sosyal yaşam ve çocuklara yönelik alanlarıyla Ümraniyelilerin önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor.

SPORDAN YÜRÜYÜŞE, ÇOCUK OYUN ALANLARINDAN SOSYAL TESİSLERE

Trabzon Millet Bahçesi’nde 3 bin 490 metre yürüyüş yolu, 2 bin 60 metre bisiklet yolu ve 1.430 metre koşu parkuru bulunuyor. Yavuz Selim Tuncer Spor Tesisleri bünyesinde ise 70x105 metre ölçülerinde futbol sahası ile 30x60 metre ölçülerinde iki antrenman sahası sporculara hizmet veriyor.

Millet bahçesindeki 5 ayrı çocuk oyun alanı minik ziyaretçilere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunarken, zen bahçesi ise sakin ve huzurlu bir ortam oluşturuyor. 120 kişi kapasiteli Ihlamur Kafe, piknik alanları, 6 et pişirme ünitesi, 2 büfe ve et satış ünitesi de vatandaşların kullanımına sunulan sosyal imkânlar arasında yer alıyor.

DEĞİRMEN KAFE’DE İNŞAAT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Trabzon Millet Bahçesi’ne farklı bir değer katacak Değirmen Kafe’nin yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Yaklaşık 690 metrekare kapalı alana sahip, iki katlı tesiste buğday, su gücüyle çalışan gerçek değirmende öğütülecek. Elde edilen undan hazırlanacak doğal ekmek ve simitler ise taş fırında pişirilerek ziyaretçilere sunulacak.

Ziyaretçiler, buğdayın öğütülmesinden hamurun hazırlanmasına ve taş fırında pişirilmesine kadar geleneksel üretim sürecini yakından görebilecek. Taş duvarları, ahşap detayları, değirmen çarkı ve açık hava oturma alanlarıyla Değirmen Kafe, millet bahçesinin yeni buluşma noktalarından biri olacak.

YENİ SPOR SAHALARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ümraniye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 70 çok amaçlı saha ve 26 halı sahaya yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Trabzon Millet Bahçesi’nde 13x22 metre ölçülerinde 2 yeni çok amaçlı saha ile aynı ölçülerde 1 futbol sahasının yapım çalışmaları devam ediyor. Yeni sahaların tamamlanmasıyla özellikle çocuk ve gençlerin spora erişim imkânlarının artırılması hedefleniyor.

YENİ PROJELERLE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Trabzon Millet Bahçesi’nde cami, mescit, millet kıraathanesi, çeşmeler ve otopark gibi yeni donatıların yapım çalışmaları sürerken; 6 bin metrekarelik okçuluk tesisi ile 4 bin 610 metrekarelik hobi bahçesinin projelendirme çalışmaları da devam ediyor.

BAŞKAN İSMET YILDIRIM: “MİLLET BAHÇELERİMİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜZELLEŞİYOR”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, millet bahçelerinin vatandaşların aileleriyle vakit geçirdiği, spor yaptığı ve şehrin yoğunluğundan uzaklaşarak nefes aldığı önemli yaşam alanları olduğunu belirterek, “Ümraniye’mize kazandırdığımız millet bahçelerimizi yeni yatırımlarla daha da güzelleştiriyoruz. Çocuklarımız oynasın, gençlerimiz spor yapsın, ailelerimiz yeşilin içinde güzel vakit geçirsin istiyoruz. Trabzon Millet Bahçemiz de yeni tesisleri ve devam eden projeleriyle her geçen gün daha da güzelleşiyor. Hemşehrilerimiz kullandıkça, buralarda güzel vakit geçirdikçe biz de mutlu oluyoruz.” dedi.

Doğası, spor imkânları, sosyal tesisleri ve devam eden yeni yatırımlarıyla Trabzon Millet Bahçesi, Ümraniye’nin yaşayan ve sürekli gelişen en önemli sosyal alanlarından biri olmayı sürdürüyor.