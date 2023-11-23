470 kaçak göçmen yakaladılar!
Tunus'ta düzensiz göç operasyonunda 470 göçmen yakalandı.
Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kenti açıklarında Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 17 düzensiz göç girişiminin engellendiği, 470 göçmenin yakalandığı belirtildi.
Operasyonlarda 9 insan kaçakçısının da yakalandığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınanların savcılığa sevk edildiği kaydedildi.
Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.
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