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47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası

- İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen şampiyonada 20 takım ve 90 sporcu mücadele ediyor- THK Efes Uçuş Okulu Müdürü Fikret Söğüt:"THK, Paraşüt Milli Takımı'nı oluşturmak amacıyla bu şampiyonayı düzenliyor. Birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirleyip daha sonra ilk 10'a giren kişiler arasından milli takım seçmelerini yapıyor"

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:16
47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası


İZMİR (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğiyle düzenlenen 47. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, İzmir'de başladı.

Selçuk-Efes Havaalanı'ndaki organizasyona 20 takım ve 90 yarışmacı katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde takımların uçağa binme sırası kura ile belirlendi. Takımlar daha sonra yapacakları atlayış öncesi resmi antremanlarını gerçekleştirdi.

Yarışmacılar, TSK'ye ait casa tipi uçaklara binerek 12 bin fit yükseklikten atlayışlarını yaptı.

THK Efes Uçuş Okulu Müdürü Fikret Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nın "hedef" ve "formasyon" kategorilerinde gerçekleştirileceğini, organizasyonun 13 Eylül'de sona ereceğini söyledi.

Şampiyonanın Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Söğüt, "THK, Paraşüt Milli Takımı'nı oluşturmak amacıyla bu şampiyonayı düzenliyor. Birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirleyip daha sonra ilk 10'a giren kişiler arasından milli takım seçmelerini yapıyor." dedi.

Söğüt, paraşütle atlamanın çok heyecanlı olduğunu, Türkiye'de bu spor dalının çok fazla bilinmediğini, amaçlarının paraşütle almayı her yaştaki insanlara sevdirmek olduğunu aktardı.


- "Rüya gibi bir şey"


Yarışmacılardan Cihan Melekoğlu, özel bir havayolunda pilot olarak görev yaptığını, Türkiye Paraşüt Şampiyonası'na 20 yıldır katıldığını söyledi.

Takım arkadaşlarıyla yıllardır beraber atladıklarını dile getiren Melekoğlu, şunları kaydetti:

"Rüya gibi bir şey. Rüzgar sizi rahatsız etmiyor ama 200 kilometre hızla düşüyorsunuz. Arkadaşlarınızla havada birtakım hareketler yapıyorsunuz. Onlara bakarak serbest düşüyorsunuz, herkesin yaşaması gereken bir şey. Umarım bu şampiyonada dereceye gireriz."


- "Tek hayalim şampiyon olmak"


Merve Büyükkoca da 11 yıldır paraşütle atladığını, şampiyonada atlayışını gerçekleştirirken yine çok heyecanlandığını aktardı.

Bir yıldan bu yana bu şampiyonayı beklediğini vurgulayan Büyükkoca, "Her atlayışa ilk atlayış gibi çıkıyoruz. Özellikle hedef atlayışlarında fazla adrenalin salgılıyoruz. Şampiyon olmak tek hayalim, inşallah bir gün o da olacak." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:16
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